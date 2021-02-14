【1】共機初二又擾台 西南空域不平靜

我西南空域過去5天罕見的平靜期，不幸被共機打破！國防部證實，中共解放軍運8反潛機、運8技術偵察機各一架次昨天進入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

【2】拜登夫婦拜年 陸媒稱4細節耐尋味

美國新總統拜登夫婦大年初一拜年，雖主要針對的還是美國亞裔人士，但文化超越國界，這也被大陸媒體廣泛認為是對中國的一種姿態。大陸資深媒體人「牛彈琴」就撰文稱，外交無小事，他發現幾個很有意思的細節。

【3】初三王見王 江啟臣趙少康今同台

農曆春節期間，政治人物走春拜廟行程依舊充滿政治味。甫回國民黨就搶盡鎂光燈焦點的資深媒體人趙少康，以及國民黨主席江啟臣，今天將先後前往新北市三重先嗇宮參拜祈福，不只黨主席前哨戰提前開打，更牽動國民黨2024布局。

【4】暌違18天 新冠肺炎昨零確診

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，國內新冠肺炎零確診。根據統計，上次零確診發生在1月25日，至今已相隔18天，也是農曆牛年來第一次+0。

【5】李宣榕談情先相處再相愛

李宣榕2020年事業大豐收，主演的戲劇《女力報到》受歡迎，新專輯《好好》也獲好評。迎接新年與浪漫的情人節，她在繽紛的馬卡龍寫下「牛年好好」、「春」、「福」等字，讓甜點好吃更增添喜氣，她也許下新年願望：「許願就是要許大的！我希望愛情、事業、家庭、親情、友情，所有的一切都可以好好的。」

(中時新聞網)