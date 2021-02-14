曾赴韓國留學、訂閱人數破百萬的網紅「愛莉莎莎」，日前因實測斷食影片，宣稱吃瀉鹽、喝橄欖油可排出膽結石，被醫師YouTuber「蒼藍鴿」及許多醫護人員打臉。她昨晚PO文，針對「臨時關留言」道歉，遭網友質疑無誠意。事實上，「愛莉莎莎」人紅是非多，這也不是她第一次鬧出負面評價。

「愛莉莎莎」的排出膽結石實驗影片，被擁有台大醫師資歷的「蒼藍鴿」回應此療法毫無醫學根據，且喝下大量橄欖油恐誘發急性胰臟炎。「愛莉莎莎」選在大年初一（12日）反擊，強調自己做了許多功課，不會為此道歉或刪片，更不排除提告。

但昨天年初二晚間，「愛莉莎莎」態度急轉直下，選擇向網友致歉，「對於過年佔用大家寶貴時間，以及臨時關留言跟大家說聲抱歉。」對於被點名誤導民眾的影片內容，不再提起。

「愛莉莎莎」在網路上有極高人氣，相關爭議也不少。去年5月，她高調宣布買下大直千萬小套房，並邀請前室友裝潢，不料搬進去僅4個月，說自己是奧客，還列出買房最後悔的10件事。前室友跳出來澄清，指一切都是配合「愛莉莎莎」需求所設計。

她也曾因弄丟AirPods發文討拍，反遭網友公審「已經第5次了，不懂得珍惜」；「愛莉莎莎」自嘲「這已經不是有沒有珍惜的問題，是我的記憶力本身就有問題。」

去年12月，「愛莉莎莎」前往Outlet拍片，貼心提醒網友防疫期間，進出賣場要把口罩戴好戴滿，結果被發現她為了說話，全程幾乎沒把口罩戴好，就算戴上了，也會露出鼻子、嘴巴，「有戴等於沒戴」。

(中時新聞網)