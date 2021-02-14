寒流要來了！今天北部、東部雲多偶有雨、沿海長浪，中南部溫差大有局部霧，氣象專家吳德榮表示，周三開工日強冷空氣南下，預估可能達寒流強度，氣溫驟降、愈晚愈冷，周四至周六是最冷時刻，寒流籠罩全台天氣晴冷，加上超強夜間輻射冷卻，平地低溫急凍10度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天白天東北季風水氣略減少，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，北部西側轉多雲，中南部晴時多雲；氣溫部分，北台灣15度至24度稍涼，中南部舒適約15度至29度，早晚涼。

吳德榮表示，今晚起至周二(初五，16日)白天，東北季風水氣繼續減少，東半部偶有局部短暫雨，北部多雲時晴，中南部好天氣，全台白天舒適、早晚涼，周二(初五)晚起強冷空氣的前緣抵達，北部、東半部轉有局部雨。

吳德榮表示，周三開工日(17日)強冷空氣南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，北部、東半部變天有局部雨，晚起北部雨先停，從濕冷轉乾冷，歐洲(ECMWF)最新模擬強冷空氣達寒流標準，美國模式(GFS)也預測有強烈大陸冷氣團的強度。周四(18日)至周六(20日)寒流籠罩，各地天氣晴冷，加上超強夜間輻射冷卻，平地低溫很高機率降至10度以下，須注意氣溫劇烈變化，目前模式皆持續微調，密切觀察中。

(中時新聞網)