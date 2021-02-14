一名女網友日前在雲林縣西螺市區目擊，一名開著百萬名車的男子，在馬路上輾死一隻黑色流浪狗後，沒有下車查看，她上前告知對方竟得到駕駛冷冷回應「畜生而已！」事後車主身分曝光，是一名家住彰化的男子，他遭網友肉搜出臉書，急忙關閉臉書並解釋當時因為與妻子吵架、口氣不好，才會說此番言論，事後已出錢幫忙火化。

該女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，事發地點就在西螺建興路，「這個人在我面前直接把狗輾過去，就把車開走了，我追上去跟他講他撞到狗，他竟然回答我這樣」，只見影片中戴眼鏡的男駕駛，對著鏡頭回了一句「畜生啦」，一旁的阿伯幫腔「什麼畜生？那是一條命呢」，男駕駛回了一句「什麼命？」便頭也不回的把車開走。據了解，被撞的小狗已經死亡。

事後車主身分曝光，是一名家住彰化的男子，他事後遭肉搜出臉書，急忙關閉臉書並解釋當時因為妻子吵架、口氣不好。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

根據《ETtoday新聞雲》報導，遭撞的流浪狗已由民眾幫忙送至火化場，而肇事的男車主事後已有聯繫火化業者，將火化費用付清。男車主說，當時他和妻子吵架，後座的孩子也在吵鬧，才會沒注意到路上的狗輾過去，當下因為口角反應激烈，才說出「畜生」等話。

但根據民眾表示，當時拍到的影片並沒有看到副駕駛座、後座有載人，指控車主在逃避責任；許多網友則留言，「大過年撞死狗，這個人一定會有報應」、「直接報動保開罰」、「真可惡！那個嘴臉不怕被嘴炮」、「簡直太過分了，肉搜他必須出來道歉，狗狗好可憐啊」、「到時又是被抓到哭著道歉這樣」。

(中時新聞網)