導演鈕承澤涉性侵劇組女助理案，去年12月台灣高等法院維持一審認定，依強制性交罪判刑4年，經上訴後，目前最高法院審理中；鈕承澤說他是「名人」沒必要境管，但高院認為他有逃亡之虞，裁定明天（15日）起境管8個月。

鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日他臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人由主管帶去他的住處參與聚會。當晚9點多，賓客及被害人主管都離去，只剩女被害人在場，鈕靠近她，不顧她反抗並強壓沙發上用手指性侵。

台北地方法院將鈕承澤判刑4年，上訴後，高院認為，他雖與女助理和解，卻引用和解書的記載、辯稱她未傳達拒絕之意，暗指對方主動獻身，他犯後沒有悔意，仍判刑4年，鈕承澤不服提上訴，最高法院審理中。

由於鈕承澤限制出境出海的期間在今天（14日）屆滿，高院日前傳訊他進行審理，鈕承澤說他是名人，舉動皆受矚目，又其始終遵期出庭，且已具保在案，事業、財產、家人均在國內，實無限制出境、出海之必要等語。

但檢察官認為，因限制鈕承澤出境、出海，他才能於偵、審中遵期到庭，故有延長限制出境、出海之必要；高院審酌本案後續審理及調查結果如仍對他不利之處時，將可預期為規避刑罰之執行而增加他妨礙追訴、審判程序進行之可能性。

高院認定，如果不繼續限制出境、出海，恐出境後滯外不歸以逃避審判及刑之執行，致國家刑罰權有難以實現之危險，「有相當理由足認有逃亡之虞」之事由仍存在，裁定2月15日起對鈕承澤限制出境、出海8月。

(中時 )