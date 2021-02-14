在大家習慣用臉書及LINE等網路賀節拜年的網路世代，但傳統的年節氣氛有些是無法用科技取代，最高法院上周特邀知名書法家蔡純輔老師蒞院揮毫贈春聯，讓春聯書法獨特的韻味，再次被展現，司法多了一份的文化藝術感。

農曆春節將屆，為增添年節氣氛，最高法院邀蔡純輔老師在該院的文藝走廊揮毫贈春聯，吸引許多司法人員到場近距離領受書法之美，看著大師靜氣凝神揮灑自如，字型飄逸筆勢遒勁。

除夕前，最高法院在上個月廢除限量分案制度，一口氣將庫存未結的4432件案子，分給72位法官，上訴案件不再管制，改直接分案，除了法官辦案量爆增外，民眾在事證明確下，如還是抱著「賭徒」心態硬要提上訴，恐遭火速駁回。

去年獲總統特任最高法院院長的吳燦，上任後面臨如何解決積案及何時廢除限量分案，經多次與民刑事法官開會研商，決定今年1月起廢除實施72年的限量分案。

最高法院統計，民事案件經去年一整年度拚命消化積案後，至去年12月31日還沒分配給法官的案件有1978件，刑案有2454件，計4432件庫存積案，昨因新制實施首個上班日，全部分給法官，且限期審結。

為此，最高院每位法官承審案件量爆增，除以「審查股」將明顯不符合法律審要件的案件駁回外，對於一、二審事審已調查完畢，且在判決中已交待證據取捨與量刑理由的案件，只要沒法律爭議，也會駁回。

舉例來說，被告獲交保的貪汙案，如提上訴只是為了爭無罪或減刑，抑或殺人後為了判刑輕重，或對民事判賠金額不服，想讓案件到最高法院「拚拚看」，這種上訴案件，只要理由不符法律審要件，都會遭迅速駁回。

(中時 )