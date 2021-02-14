面對2022地方選舉，各政黨已經展開布局，台北市長選戰的走向，也是各界關注的重點。國家暨國際事務專家賴岳謙分析，藍營除了立委蔣萬安與北市議員羅智強之外，可能還會有大黑馬，至於綠營目前浮出檯面的幾個人選，賴岳謙則不太看好，而民眾黨是否能在2022選戰中轉移柯文哲的光環，他則是持保留態度。

賴岳謙13日在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，台北的政治板塊，原本藍營居於優勢，但現在局勢轉變了，藍營和白營彼此之間力量均等，綠營弱一點，形成兩強一弱的格局，至於為何會形成這樣的局面，是因為台北市柯文哲吸引了不少年輕人和中間選民，但柯文哲不能再連任了，他能不能把光環轉移給接班人是個問題。

針對目前國民黨檯面上可能參選的人選，賴岳謙指出，蔣萬安看起來有意願，但比較含蓄，「他是含蓄的想吃」；羅智強的企圖心很強，他的企圖心也符合現在年輕人的口味，曝光率比蔣萬安高，且羅智強沒有家世背景的包袱。

賴岳謙認為，蔣萬安要切割蔣家不是很妥當，對自己的先祖是永遠要挺的，這是為人子孫要做的事。同時，賴岳謙還預測，國民黨除了蔣萬安和羅智強，其實也會有第三個黑馬，像先前趙少康說不排除，且國民黨可以推很多人，只要推出一個形象好、人格受敬重的，贏面就比較大。

至於民進黨的部分，賴岳謙分析，以目前浮出檯面的人選來看，綠營要拿下台北的成功率很低，他指出，衛福部長陳時中每況愈下，台灣百姓對他的不信任感超過信任感，可以剔除在外了；基隆市長林右昌知名度不夠，基隆不等於台北，台北的治理和基隆的治理不一樣，要選不容易，且他也只能拿到綠營選票，比較難吸引中間選民；吳怡農是靠家世背景，可能有綠營的年輕人挺他，但能否說服其他人是個問題。

至於被視為「柯文哲接班人」的北市副市長黃珊珊，賴岳謙則透漏，自己和她是好朋友，並指柯文哲有在培養她，但黃珊珊比較屬於南港、內湖，只靠民眾黨和親民黨要贏不容易，且她的票不足以撼動整個台北，在立委選舉都沒辦法贏的情況下，要拿下台北各選區的票，柯文哲能有多少轉移，賴岳謙則是持比較保留的態度。

(中時新聞網)