不少人都希望能在新的一年迎來好運，在這喜氣洋洋的春節期間，星座命理專欄《十分好奇》就點名3生肖的朋友將在初三開始走大運，不但會有貴人扶持，財富也如湧泉般不停翻倍。快來看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖龍

屬龍的他們到了正月，先是霉運驅散，接著強勢轉運，擺脫前一段時間整體運勢不太理想的狀態，等大運一來，將可財富翻倍，收入漲不停。此外，有部分屬龍人會因旺運引來桃花運，有機會遇到理想情人，單身者可以多提升自身的賺錢能力和幽默感，會有加分作用。

▍生肖馬

生肖馬的人步入正月，前腳紫氣傍身，後腳財比山高，擺脫前1個月正財運不樂觀，操心又傷神的狀況，時機一到，事業和生活將迎來一片燦爛光明。而有少數屬馬人在接下來4個月會在證券投資市場上有很好的收穫，通過這些努力，將會走上幸福路。但要注意，需多照顧家庭，不能只顧著工作。

▍生肖羊

屬羊人屬相五行屬土，天生正直正義，時而外向時而內向。步入正月時，因陽氣旺盛，月支五行火相助形成火生土之局，讓初三之後好運一路旺，手中的事情都能按照計畫順利進行。另一方面，屬羊人在未來4個月投資理財也會很順利，但要記得合理安排作息時間，以免招致病患。

(中時新聞網)