加密數位貨幣比特幣(Bitcoin)在特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)加持下重拾漲勢，已站穩1枚47000美元高位，但卻消耗大量能源，極不環保。英國劍橋大學研究指出，比特幣年耗電1213.6億度，超過阿根廷、荷蘭等國全年用電量。以台灣電力公司最近1次公布年耗電量2019年約2187.3億度來計算，比特幣年耗電相當於台灣全年55.5%。

由於挖掘比特幣涉及龐大電腦運算與認證交易，劍橋大學研究指出，除非比特幣價格下滑、流動減少，否則耗電量不太可能減少。研究員勞奇斯(Michel Rauchs)說：「比特幣價格越高，能源消耗就越高，這是比特幣設計當初就註定的，未來也不會改變。」

勞奇斯設計出能估算比特幣耗電量的網路計算工具，據計算結果，比特幣年耗電超過阿根廷、荷蘭、阿拉伯聯合大公國等國，逼近挪威全年耗電量，這些電足夠全英國電水壺再不改進現有耗能水準下使用27年。

不過研究同時也指出有另個更不環保、但不讓人意外的耗電大戶。美國全國所有從不關電但又沒人使用的家庭電器年耗電量也相當於比特幣的年耗電量。

比特幣主要耗電來源其實並不是現有市場上的交易，而是價格越高會導致更多人「挖礦」，高效率和海量運算的礦機24小時不停止運作，加上要讓這些礦機冷卻所需設備也要用電，耗電當然居高不下。使用再生能源發電或許能解決問題，但事實上由於代價較高昂，目前幾乎沒有礦機用電來源是不產生碳排放的再生能源。

有著作指出區塊鏈技術耗能問題的傑拉德(David Gerard)稱，如此多電耗費在挖礦，相當於拿電來玩樂透，很糟糕。他還抨擊馬斯克捧比特幣，並指出特斯拉投資比特幣毀掉電動車的環保形象。

特斯拉大部分收入來源是出售碳排放額度給傳統汽車製造商，傑拉德說：「他們拿到出售碳排放額度的錢還有政府補助款，轉手又去投資浪費大量能源的比特幣，這些補助款須要受檢驗。」他也建議，各國政府應該在管制數位加密貨幣前，先考慮對這些資產加徵碳排放稅來平衡負面消費。

比特幣價格進入2021年後暴漲至逼近42000美元，隨後下殺破32000美元，2月初穩定回升至接近4萬美元，但在特斯拉宣布投資後，在美國時間12日創下48925.53美元歷史新高，據交易平台coindesk數據，在高點回調後，至台灣時間今(14)日上午8時45分價格仍在1枚47679.47美元高位。

(中時新聞網)