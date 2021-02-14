一名網友日前準備到親戚家拜年，親戚卻在事前說他們家中使用的是葡萄牙品牌的高級餐具，一組餐具就要價4500元，要網友一家人到時不要自行洗碗，怕傷到餐具，「我自己會洗！」讓網友相當傻眼，決定自行帶免洗筷，直說「我賠不起」；許多網友則說金黃色餐具大多為電鍍餐具，應該是假貨，也有人說至少可以不用幫忙洗碗了。

該網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他日前要到親戚家拜年，不料該親戚事前用LINE在家族群組說，他們家使用的餐具非常昂貴，不可以用刷子或菜瓜布清洗，餐具是頂級的葡萄牙品牌，一組筷子、湯匙、刀叉就要價4500元，親戚共買了10組，還說餐具都由他們來洗就好，「我自己會洗，放著就好」。

網友準備到親戚家拜年，親戚卻在事前說他們家中使用的是葡萄牙品牌的高級餐具，一組餐具就要價4500元，要網友一家人到時不要自行洗碗。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友看到訊息後覺得相當傻眼，並決定自己準備許多衛生筷，直說「等等磕到、碰到，我賠不起，家裡長輩說帶橘子、麵包去吃就好，不會用到餐具組，沒機會讓他拿出來。」許多網友則留言，「一看餐具金黃色就知道有問題，黃金軟不耐用，肯定是電鍍的，那還高級什麼？」

也有網友說，「平常不用，過年過節拿出來現（炫耀）」、「可是我也有買，一年多了沒洗壞呀」、「覺得還好啊！表示主人家很重視你們這些客人才拿出這些高級餐具來用，吃飽飯還不用裝客氣要搶著幫洗碗」、「這不是真有錢，真的有錢人不會講這種話，太難聽了」；還有網友找到類似的餐具組，在知名網購平台僅賣289元，笑得直說「我也要買10組來裝逼」。

(中時新聞網)