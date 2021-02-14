【愛傳媒簡秀枝專欄】如果說，巴黎聖母院是古代巴黎的象徵，那麼，艾菲爾鐵塔就是現代巴黎的標誌。這座巴黎絕對地標，成為法蘭西的絕對驕傲。

倘若說，濁水溪大橋，是日治時期以來，對南台灣具備實質經濟和軍事雙重意義，易名後的西螺大橋，更具城市地標與在地人榮耀感，返鄉遊子、觀光旅遊，西螺大橋是必去的景點。

但是，巴黎人沒有把艾菲爾鐵塔縮小尺寸，作成模型裝置藝術，廣置校園，因為他們知道，肯定巴黎聖母院，鍾愛艾菲爾鐵塔，是藏在巴黎市民心中，濃縮寄存在每一個法蘭西子民的靈魂深處。

反觀，雲林縣西螺鎮文昌國小，卻選擇直接把西螺大橋搬在校園大門口，而且以赤紅色的龐然大物，讓莘莘學子當成遮雨棚、家長接送區。

而學校冠冕唐皇的理由是：學生上下學安全、家長接送學生不受塞車困擾，是兼顧安全與文化的優良動線。

面對地方電視台的訪問時，以十足小大人口氣說，多了那個寬敞避雨的廊道，安全又安心，有幸福快樂感。

今年農曆春節返回雲林西螺公婆家過年，當計程車行經西螺街上的延平路，赫然發現縮小版的西螺大橋，橫置在校園大門口右側，像一條火紅的巨型怪蜥蜴，俯臥人行道上。

好奇之餘，直接上網查詢。果然在YouTube 上找到2019年7月26日的電視新聞，重播的畫面上，地方記者以羨慕、肯定的口語強調校方「用心規劃」、「意義重大」。

文昌國小校長梁博雍更以驕傲的語氣表示，該項重大校園建設，係獲得內政部營建署的經費補助，在「學校圍牆通等步道設置建設工程」項目下，結合在地特色的西螺大橋為設計主題，打造成像立體橋的裝備藝術，成為一座兼顧安全與文化的優良動線。

面對眼前的龎大紅鐵架，除了錯愕，還是錯愕。現在公私立學校不是在獎勵推動生態環境、綠建築嗎！？

放下行李，忍不住再向西螺在地鄉親作了些田野調查。原來文昌國小，已經是121歲曾祖父級的老學校，創立於1899年（明治32年）。

這所前身叫「西螺公學校」的老學校，曾於100歲時舉辦擴大慶生活動，大家記憶猶新。

2、3年前，學校奇發異想，打掉學校臨街圍牆，並砍掉圍牆邊部分百年椰子樹，選擇在紅磚走道上，打造赤紅西螺大橋模型鋼構，作為學生步道，從校園延伸到教室。

原來是座以西螺大橋地標發想的遮雨棚？而代價是，打掉原來的學校圍牆，砍除圍牆邊的部分百年椰子樹。

除了口瞪口呆，我實在是啞口無言。

於1950年代舉建的西螺大橋，又名為濁水溪大橋，1952年正式完工啟用。這座橋係以華倫式桁架橋設計，連接南端之西螺鎮、北端之溪州鄉二地的交通，是當時全台灣最長的橋樑，也是僅次於美國舊金山金門大橋的世界第二大橋，在當時被譽為「遠東第一大橋」。

這座大橋，早在日治時期即定線的台灣縱貫道路全線通車，具有經濟和軍事的雙重意義。

另外，橋上併設台糖鐵路，形成鐵公路同行現象，為台糖鐵路南北平行預備線最晚完工的一段，直到1979年以妨礙交通為由才拆除。而雲林西螺鎮，別稱螺陽，以稻米、醬油及西螺大橋聞名各地，為雲林地區重要的農業鄉鎮之一。

69歲的西螺大橋，興建通行以來，為雲林農業大縣扮演南貨北運，穿梭運輸，重要性不可言喻。雲林在地學校，對於西螺大橋自當重視，如果溯古撫今，編入教材，傳入課堂，絕對是好事一椿，值得喝采。

但把西螺大橋直接移植，作成赤紅鋼構模型，硬生生架設在人行道上，置校園人文教育，景觀設計，以及城市美學為何物，令人費解。

我們常說，硬體建設只是讓城市變得龎大，只有文化、軟體建設，才會讓城市偉大。

取名文昌國小，含有文化昌旺鼎盛之意，身為作育英才、百年樹人的基礎教育聖地，怎可砍大樹、去老牆，直接套招置放龎然大鋼構。

擁有122年校史的文昌國小，在處理「去舊添新」時要格外小心，因為已經厚重有餘的校門與校舍量體，需要輕質化、弱建築，去作平衡，讓視覺舒服些，畢竟綜咖啡色的水泥樓宇，加赤紅鋼構，怎麼看，怎麼說，都不合適，一點美感都談不上。

我們常抱怨台灣缺乏美感教育，而美學教育起步不就在基層學校嗎？在普羅大眾起居生活的社區𥚃嗎！？身為雲林媳婦，期待西螺蛻變，足足等了37年。漫漫歲月中，對公婆生活一輩子的原鄉蛻變，期許更殷切。

多一點人文的真誠與感動，少些浮誇表飾，虛應故事式的堆砌、套招，或者食古不化，硬生生的錯置。

這樣的校園建設，是糟塌名勝古蹟，誤導美學方向，俗不可耐之舉。

文昌國小梁博雍校長，您聽到了嗎？！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)