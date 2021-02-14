【愛傳媒蔡詩萍專欄】算起來，一份超過四十年的，泛黃的獎狀，不算古董，也算珍貴文資了吧！至少，對我，是的。

老爸把這張獎狀，幾經搬家，都收拾得很好。住進這棟因眷村老舊，而添購的房子，怕不也有二十幾年了，這獎狀始終都在，只是泛黃得很嚴重了！

「民國六十九年三月二十九日」也是1980年的事了。

我大三，台大政治系三年級，學校辦了第一屆台大文學獎，我手癢，把一篇舊稿反覆改寫，投去參加了散文類，最終得了個第三名！

千萬，千萬別小看「只有第三名」！第一名可是從缺喔！而第二名，是後來赫赫有名的散文家簡禎。

當年，台大文學獎初創，一切都很簡陋，好像也沒什麼獎金，不過總是因為台大這招牌，又是第一屆，我的名字也就留在「校史」上了，直到很多年後，台大辦了一次歷屆得獎者回娘家的活動，我才驚覺歲月彷彿隔了一重又一重的簾幕，我要回去，竟然也像穿過重重必須用手掀起簾幕而後得以望見以前之我的艱為！

畢竟，歲月是沉重的。

因為我是第一屆，而且中間也停筆了許久，之後一點點小知名度，都是媒體人在螢光幕上的虛名，於是在後來很多成為名家的學弟學妹面前，不免害羞得很。

但無論如何，我是第一屆呢！

1980年，我22歲了，還沒認真談過戀愛！寫了一篇得獎的小散文，然而，距離我未來的第一本書，不論是評論集的《誰怕政治》，還是散文的《不夜城市手記》，都還有七八年之遙！

當時，我對自己的青春信心滿滿，我對未來的路還自以為是，然而，我終究會知道，人生並不是那麼一回事的！

這張獎狀上的校長，是閻振興。訓導長，俞寬賜。都已經是作古的師長們了。俞訓導長我印象蠻深的，他也是政治系教授，教國際公法。

他上課會點名，但不是堂堂點，而是，學期一開始，依照你坐的位子，填表，把名字學號填上，以後他就依這張表，站在講台上，一眼望下去，誰沒到，清清楚楚。厲害吧！我的老師。

我之所以印象深，是因為開課第一堂，我遲到幾分鐘吧，衝進教室，只剩前面的位子了，他見我，招招手，要我坐在他前面的空位，我完全不知道他會按座位表點名，心想反正下堂課再換去後面吧，無妨的！就這樣，表一填，坐了足足一學年！

意外的收穫是，坐在他面前，抬頭就望見他，低頭就是國際公法原文教科書，怎麼辦？問得好，我還能怎麼辦呢？

我於是低頭很認真的讀公法，越讀越有趣，越讀越喜歡，那門課我的分數非常高。

直到多年後，我寫社論，或在廣播節目裡，評論到島礁爭議等等問題時，我對國際公法上的基本知識，都還是來自於當年這位俞訓導長的直面教誨呢！

作者為知名作家

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(中時新聞網)