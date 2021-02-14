【愛傳媒黃珊珊專欄】平時因為工作很忙，其實沒有時間常與家人往來，即使是兒子，也因為我早出晚歸，我們兩個就像室友一樣，沒甚麼交集！

兒子很喜歡外婆，媽媽剛搬回台北時，我就帶著他每周六日去陪她住，他小學一年級時用注音寫了一張母親節卡片給我：「我長大以後，每個星期都會去看你、陪你睡覺、也會給你錢」，讓我啼笑皆非，所以身教真的很重要！你在做甚麼孩子都看在眼哩！

過年的時候我會帶兒子回外婆家，我的哥哥姐姐比我都大十幾歲，他們都已經做爺爺奶奶了，我媽媽也已經有六個曾孫與曾外孫，四代子孫滿堂，九十歲的媽媽很健康很樂觀，每次吃飯都有二十幾個家人齊聚一堂，今年跟嫂嫂一家人一起過除夕，四、五十個人的年夜飯很壯觀！

除夕夜媽媽還當場唱了三首歌給大家聽，但是因為媽媽以前曾經出過車禍，小腿還有鋼板在裡面，腿上有個小傷口紅腫，沒想到變成蜂窩性組織炎，她忍到除夕夜吃完年夜飯唱完歌，才進了醫院打抗生素，昨天還在病床上唱歌給我聽！

我這兩天去很多寺廟裡拜拜祈求平安，更希望神明保佑媽媽快點痊癒！以前都會在初一時帶媽媽去廟裡拜拜，她其實每天都幫全家祈願神明保佑大家平安，她年輕時候很辛苦帶大六個小孩，現在正是享清福的時候，所以我常說媽媽在哪裡，家就在哪裡！昨天，醫院就是我的家，今天要去醫院回娘家！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)