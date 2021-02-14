前總統馬英九日前呼籲，總統蔡英文不要再稱呼新冠肺炎為「武漢肺炎」，同時也強調若大陸願意提供台灣疫苗，政府不該拒絕，卻遭綠委王定宇批評「飼老鼠咬布袋」，對此，藍委陳以信譏諷，都是美國總統拜登的錯，讓綠委們無法再靠美仇中，見笑轉生氣，把氣都出在馬英九身上。

對王定宇的言論，陳以信昨（13日）在臉書發文表示，為什麼一講到新冠肺炎，綠委們非要重批馬英九不可？還不都是因為拜登一再譴責講「武漢肺炎」是種族歧視，重重掌了所有民進黨人的嘴，但又不能反批美國總統，深怕壞了「抱美仇中」的單邊路線，綠委見笑轉生氣的結果，只好把氣出在馬維拉身上！

陳以信指出，這種窘境看民進黨高層言論就知道，一邊是蔡英文開始絕口避談「武漢肺炎」，一邊是副總統賴清德還在猛談「武漢肺炎」，而另一邊行政院長蘇貞昌卻已經改口說是「新冠肺炎」了。明明一種肺炎，民進黨人竟然有好幾套說法？對民進黨來說，改口可是天大的尷尬，所以此時當然要批馬，而且還要重重批馬，否則一旦讓人民發現這個尷尬，那民進黨可就更尷尬了。

前總統馬英九12日大年初一至行天宮參拜祈福，針對蔡英文的除夕談話提出建言，他認為不要再稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，如果大陸願意提供疫苗給台灣，政府也不要馬上拒絕，更呼籲兩岸在11年前簽訂「海峽兩岸醫療衛生合作協議」，其中一章專門講防疫傳染病，應盡快推動，但卻遭王定宇痛批馬是「飼老鼠咬布袋」。

對此，馬英九辦公室13日發聲明表示，在蔡蔡文釋出善意，欲改善兩岸關係之時，王定宇卻大唱反調，挑撥民粹、操弄仇中，到底是何居心？馬辦強調，有關兩岸合作防疫及疫苗的議題，馬在受訪時已說得很清楚，但王定宇卻刻意扭曲言論，已涉及誹謗，請自行承擔相關法律責任。

(中時新聞網)