美國參議院13日舉行對前總統川普的煽動叛亂的彈劾條款進行表決，雖然獲得7名共和黨人倒戈支持，但最終仍以57比43票，未能達到彈劾標準的參議院全院三分之二的贊成票而遭否決，讓兩度遭彈劾的川普再次逃過一劫。對此，川普發表聲明指出，「讓美國再次偉大的歷史性、美好愛國運動才剛開始」，美媒也認為他正暗示很快復出。

據《每日郵報》報導，在民主黨發起的彈劾案未能在參議院過關後，川普透過辦公室發表聲明指出，「我們歷史性的、愛國且美好的『讓美國再次偉大』運動才剛開始，未來幾個月我有太多要與各位分享，期盼一起展開難以置信的旅程，為全民達成讓美國偉大目標」；他並表示，未來有太多工作要等著我們，「很快就會帶著光明、燦爛且無止境美國前途的願景現身」。

川普在聲明中除了感謝他的律師以及「驕傲地堅守我們所珍惜憲法的共和黨議員，他們守護了我們國家神聖的法律原則」，並痛批發起彈劾的民主黨是惡意報復，稱「可悲的是，在美國有個政黨任意貶低法治、無視執法、鼓舞動亂、給予暴民藉口，將司法扭曲為報復的工具，明定迫害黑名單，他們反對的觀點立即取消，反對他們的人們皆受壓迫」。

川普也表示再次遭到彈劾案是美國史上最大獵巫行動的另一階段，從來沒有任何一位美國總統如此遭遇，會持續如此正是因為我們的敵人無法無視7500萬支持我的人們，這是美國現任總統獲得的最高票數」。

美媒《國會山莊》也指出，雖然有7位共和黨參議員倒戈支持彈劾，但支持度並為大減的川普在黨內的影響力仍巨大，讓許多共和黨人不願意投下定罪川普的一票。

(中時新聞網)