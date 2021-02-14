日本東北地區當地時間13日23時08分（台灣時間22時08分）傳出規模7.0強震，震央在福島縣，福島縣震度更達6強。日本名人與藝人本也發揮各自本領，藉著近來引起風潮的社交軟體Clubhouse跨界、跨境且直接交談的特性，讓Clubhouse成為傳遞地震資訊、安撫人心的工具。

千秋。（talent.thetv.jp截圖）

藝術家村上隆、作家乙武洋匡都在震後分別開了聊天室，讓居住在靠近震央地區的聽眾分享狀況；藝人兼歌手千秋與諧星小木博明當時在上千聽眾聆聽下，中止了原本的閒談，聊起地震相關的話題，有聽眾反應，強震後能夠即時聽到熟悉諧星的談話而能感到安心許多，平時以毒舌聞名的小木聽了笑說：「真是太好了！我第一次感覺自己對社會有點貢獻。」千秋並建議接近震央的聽眾有餘力的話將頭像寫上「停電中」以優先發言。

市川海老藏開房討拍

居住在日本當地的台灣人也火速成立「討拍房」讓大家能互通資訊外，也藉由交談紓解地震帶來的心理負擔。而歌舞伎演員市川海老藏約在震後一小時上線，和同樣因地震帶來壓力而無法入眠的親近友人交談討拍，他坦言自己對地震毫無抵抗力，而且震前會感覺不適，且屢試不爽。

而他也提到自己對Clubhouse有點疲乏，與對談友人聊起某事時，友人提醒他發言謹慎，「搞不好你說的明天就上報了」，而市川海老藏說：「現在這麼多人聽，根本是場免費的分享會了」接著換了話題。

(中時 )