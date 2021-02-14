90年代台灣電影圈掀起一股喜劇風潮，其中，釋小龍與郝劭文合作的電影《新烏龍院》，一個拳腳了得、一個搗蛋笑鬧，搭配起來格外有效果，因此紅遍兩岸，可說是當年人氣最高的童星CP，而這對至今仍讓人印象深刻的拍檔，睽違27年終於同框了，在象徵團圓的除夕節目中合體，畫面讓人直呼感動，根本回憶殺。

當年分別不過6歲及4歲的釋小龍與郝劭文，在1994年被找來演出朱延平導演的喜劇電影《笑林小子》，該片卡司如今看來超精彩，有林志穎、徐若瑄、張震嶽及苑瓊丹等，但最爆紅的，卻是兩個小男孩，續集《新烏龍院2》便為兩人量身打造，由釋小龍與郝劭文為主體，吳孟達、葉全真、楊紫瓊、張衛健、鄭少秋等大明星，相形之下都只是陪襯，足見兩人童星時期有多走紅。

釋小龍與郝劭文睽違27年在同台，讓眾人感嘆根本回憶殺。(翻攝自郝劭文微博)

而兩人之後片約不斷，但卻是各自發展，已27年沒在螢光幕前同框，連2018年《新烏龍院》系列電影再出新續集《新烏龍院之笑鬧江湖》，有郝劭文卻缺了釋小龍，釋小龍沒答應回歸，理由是「不想破壞經典」，這說法讓許多粉絲表示可以接受。

但釋小龍與郝劭文這對超級童星組合，難道就沒機會合體了嗎？今年除夕，兩人睽違27年合體，一同出現在某大陸直播平台除夕節目上，一登台主持人就激動大喊：「真的是回憶殺」，也問他們當年拍片後，私下是否有聯絡？兩人表示其實之前有約見面，但也2、3年沒見了，不過私下一直有保持聯繫，過節日也都會問候，釋小龍更感性噴發，表示：「我們雖然話不多，但是我們心裡都有對方」。

兩人更在節目中還原當年經典動作，主持人則笑虧他們應該是線上觀眾「人生中第一對CP」，合唱完畢，郝劭文突然用力親了釋小龍臉頰兩下，事後郝劭文po照，寫下「感謝有你，我們從未走遠」，釋小龍也立刻轉po了該文，回應：「久違，還似從前」。

(中時新聞網)