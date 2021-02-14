50歲性感女神鍾麗緹，是演藝圈著名美魔女，出道多年仍維持凍齡美貌和火辣身材，今（14日）是大年初三，也是西洋情人節，鍾麗緹穿上紅色戰袍慶祝，不科學身材讓網友都驚嘆不已。

鍾麗緹在微博寫下：「愛不知道忍耐的極限，信任的終點，希望的消褪；愛是恒久，超越一切。當一切都轟然倒塌，愛仍巋然屹立」，並附上一系列全家福照，慶祝情人節「Happy Valentine’s Day」。

鍾麗緹好身材全都露。(圖／翻攝自微博)

鍾麗緹狀態好到不像50歲。(圖／翻攝自微博)

只見她穿上紅色性感禮服，上半身平口設計，讓渾圓美胸和事業線都出來見客，下身開高衩到大腿根，一雙纖細美腿全都露，完美S曲線好身材，根本看不出已經50歲。

網友大讚「還是那麼美，那麼仙」、「美麗的女神」、「這個身材姐夫有福了」，而她的兩個寶貝女兒也是越大越漂亮，讓粉絲驚嘆「顏值在線一家人」、「好養眼的一家」。

鍾麗緹有過兩段婚姻，育有3個漂亮女兒，2016年梅開三度，與小12歲大陸男星張倫碩結婚，婚後生活幸福美滿的她，一直想替張倫碩生孩子，嘗試過人工受孕，甚至到有求子聖地的普陀山拜拜祈願。

高齡求子的她卻遭網友說「被子宮綁架」，讓她無奈表示，自己想生小孩不是因為要幫張倫碩延續香火，只是想和愛的人有個愛的結晶，而且她很喜歡孩子，「我覺得愛一個人，進而想擁有一個共同孕育的生命體」，她也覺得女性的生育自由不該由別人決定。

(中時新聞網)