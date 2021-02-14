謝淑薇憑藉著靈巧身手打得對手潰不成軍。(美聯社)

台灣網壇一姊謝淑薇今天在澳網女單16強賽迎戰大會第19號種子、捷克年輕好手萬卓索娃，謝大姊憑藉著輕靈的手法以6比4、6比2輕鬆獲勝，個人職業生涯首度闖進澳網8強，創下台灣球員在網球四大賽女單的最佳成績，並追平盧彥勳在2010澳網的單打最佳成績。

謝淑薇過往最大缺點就是發球，此役即便沒有發出愛司球，但她的一發成功率高達80%，加上變化多端的回擊角度讓萬卓索娃束手無策，最終只能看著謝淑薇以寫紀錄的方式帶走勝利。

兩人過去僅交手過一次，謝淑薇當時也是獲勝收場，今日謝大姊一上來就成功破發，以2個破發優勢6比4收下首盤；次盤，謝淑薇又毫不客氣地連破對手兩個發球局，取得4比0絕對領先局面，萬卓索娃勉強保發破蛋，可惜時不我與，回擊掛網2比6飲恨遭到淘汰。

謝淑薇今年在澳網女雙高居賽會頭號種子，雖然昨日爆冷出局，但她在單打方面卻傳出捷報，也讓世人看到網球並非追尋爆炸性發球以及威力十足的回擊球，反而靈巧的擊球角度也能贏得如此輕鬆寫意。

(中時 )