擁有119萬訂閱的知名YouTuber愛莉莎莎日前拍影片實測「喝橄欖油排膽結石」民俗療法，遭台大兒科醫師蒼藍鴿指是騙局並破解，而愛莉莎莎也不甘示弱，12日PO出影片強調自己是有做功課，且參考書籍也有許多權威人士寫序推薦，正面回應蒼藍鴿指責。對此，PTT網友起底了這些背書的專業人士相關背景，仔細一看都有在做生意，推廣生機飲食，販售養生產品等，直言「一個人的頭銜不重要，做過哪些事情才是重點」。

愛莉莎莎的影片已經有116萬的超高觀看次數。(翻攝自YouTuber)

愛莉莎莎去年11月發表一部影片，紀錄自己7天「喝橄欖油加葡萄柚汁」排出膽結石，讓身體變乾淨了，結果被台大兒科醫師蒼藍鴿打臉只是皂化反應的皂化石，對此，愛莉莎莎12日拍影片回應，表示自己拍攝前有google做功課，並且是參考《神奇的肝膽排石法》一書才做的實驗，強調這本書有很多權威人士推薦，還直接在影片首圖上打著「醫生，請不要亂講話」。

然而，就有內行網友13日在PTT發文，起底愛莉莎莎推薦的書《神奇的肝膽排石法》，其作者安德烈莫瑞茲本身就很多爭議，該作者是學習印度傳統醫學阿育吠陀的開業醫，由於體弱多病也學習各種食療、營養自然療法，在死前出的幾本著作，都在反對現在醫療，認為疫苗是對人類族群是有害，癌症不是病等，而書上所謂的名人推薦，其實都是提倡生機飲食的業界人士，背後都有它的商業目的，橄欖油恐怕就是他們的商機所在，所以書中說的能不能信，全靠讀者自身的判斷能力，「一個人的頭銜不重要，做過哪些事情才是重點」。

醫療粉專「MedPartner美的好朋友」也在13日PO文，力挺台大兒科醫師蒼藍鴿沒有亂說話，認為愛莉莎莎主張的論點是根據書中內容跟推薦人說法，「在科學上是不堪一擊的」，而愛莉莎莎指蒼藍鴿引用的文獻只是 Lancet期刊的讀者投書沒有證據力，但這種期刊的讀者投書，「絕對不是阿貓阿狗就可以去投的，不然這麼厲害你可以去投看看」，強調「肝膽排石法」是絕對沒辦法把膽結石排出的。希望愛莉莎莎能接受醫療人員的善意提醒。

仔細看完影片後，我們很確定 #醫生真的沒有亂講話。愛莉莎莎主張的論點，是根據一本他自己買來的書，以及上面的推薦人的說法。但這本書跟這些推薦人的論點，在科學上是不堪一擊的。 至於他說蒼藍哥引用的文獻只是 Lancet... 由 MedPartner 美的好朋友發佈於 2021年2月13日 星期六

(中時新聞網)