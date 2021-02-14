情人節 蔡總統與拉拉愛犬祝相愛的人都能相守 09:562021/02/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統與愛犬同框祝情人節快樂(蔡英文臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 初一早、初二早、初三睏到飽？但，今年的大年初三可不一樣，是西洋情人節，蔡總統一早就在臉書發文，與3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru同框，祝大家情人節快樂。 過年期間，許多民眾忙裡忙外，忘了今天就是情人節，蔡總統一早就在臉書提醒大家，今天是大年初三，也是情人節，祝福相愛的人都能相守，情人節快樂！ 蔡總統貼文，短短15分鐘，已突破8000讚，許多民眾留言回應，祝蔡總統情人節快樂，但也有民眾不滿時政，呼籲總統關注打炒房等問題。 網路世代無法取代的「孤味」 春聯書法獨特的韻味 李宣榕談情先相處再相愛 (中時 ) #蔡總統 #情人節 #情人節快樂 #大年初三 #愛犬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 每天一份遠離阿茲海默症 德國發現增強大腦能力的水果 03:022021/02/14 國際 情人節香氛 散發愛情魅力 04:102021/02/14 時尚消費 拜登1動作 藍委觀察民進黨見笑轉生氣：把氣出在馬英九身上 09:072021/02/14 政治 拜登夫婦拜年 陸媒稱4細節耐尋味 04:102021/02/14 焦點要聞 想維持軍隊互訪 杜特蒂嗆美要付錢 04:102021/02/14 焦點要聞 塞爆 1968當機 國道5號初三最高峰 04:102021/02/14 焦點要聞 大年初三百年一遇橫財日 「東森樂透」頭獎連4期無人中 09:422021/02/14 財經 美女媳初二準備20人飯菜累到崩潰大哭 婆婆一句話太殘忍 00:072021/02/14 娛樂 沙發馬鈴薯請收下 台劇日劇美劇春節片單來了 08:012021/02/14 科技 馬 細水長流 不因小利而不為 04:102021/02/14 財經要聞 半導體是震央！美股這天多空大對決 年後衝去買台積小心 00:032021/02/14 財經 政治熱門新聞 韓國瑜年初二再發文 2女神感動回應 - 政治 侯友宜選總統有機會嗎 命理老師鐵口直斷最佳時間點 - 政治 綠委為陳柏惟向顏家喊話 遭轟：干高雄人何事 - 政治 2022台北市長選戰鹿死誰手？ 專家爆藍營可能有大黑馬 - 政治 拜登1動作 藍委觀察民進黨見笑轉生氣：把氣出在馬英九身上 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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