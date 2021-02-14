初一早、初二早、初三睏到飽？但，今年的大年初三可不一樣，是西洋情人節，蔡總統一早就在臉書發文，與3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru同框，祝大家情人節快樂。

過年期間，許多民眾忙裡忙外，忘了今天就是情人節，蔡總統一早就在臉書提醒大家，今天是大年初三，也是情人節，祝福相愛的人都能相守，情人節快樂！

蔡總統貼文，短短15分鐘，已突破8000讚，許多民眾留言回應，祝蔡總統情人節快樂，但也有民眾不滿時政，呼籲總統關注打炒房等問題。

(中時 )