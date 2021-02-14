大陸手機巨頭華為前財務長孟晚舟依然被加拿大政府扣留，引渡至美國程序將在3月1日重啟，在法院攻防戰中華為又出招，指配合美國的告密者滙豐銀行扭曲事實，12日已在滙豐總部所在地英國，依《銀行簿記證據法》提出訴訟，要求滙豐交出各種帳簿，來反證滙豐對華為與伊朗業務往來早已知情。

孟晚舟是華為創辦人任正非與首任妻子孟軍所生的長女，2018年12月1日過境加拿大時，遭應美國司法互助要求的加拿大警方逮捕，罪名包括協助華為違反美國禁令向伊朗出售敏感科技、欺騙滙豐銀行、製作假帳等，此事使中國、加拿大關係跌至冰點，時任駐加拿大大使盧沙野(後於2019年7月轉任駐法國大使)還形容此事像「被朋友背後捅刀」。

美國對孟晚舟最主要指控是華為在2009至14年利用在香港註冊的子公司星通(SkyCom)，將使用美國技術的高科技產品轉售給伊朗企業，違反禁令，而她在向滙豐銀行簡報時卻謊稱華為、星通沒有隸屬關係，只是正常業務往來，陷滙豐於罪，構成詐欺。這些罪名最主要證據就是滙豐提交給美國一份孟晚舟向滙豐簡報的PowerPoint文件，另有華為與滙豐往來電子郵件。

但根據孟晚舟團隊說法，華為雖曾持有星通股份，但2007年便已全部出售，她也在2009年4月辭去星通董事職務，此後華為、星通都只保留在伊朗地區合作夥伴關係的業務往來，2009/10年度星通財務報告與2010年華為、星通、滙豐三方電郵往來，都足以證明滙豐完全知道華為、星通關係以及星通在伊朗業務，而且律師稱滙豐提交給美國的PowerPoint文件被重新編輯過，目的是讓法院認為孟晚舟隱瞞或扭曲華為與星通關係。

這是1周來華為反攻另一步驟。美國時間8日華為也在美國，對FCC(聯邦通信委員會)提出訴訟，稱FCC命令「超過法定權限，違反美國法律和憲法」，並指責前總統川普(Donald Trump)授意FCC以命令將華為列入國家安全威脅名單，「武斷、反覆無常、濫用行政裁量權」。

(中時新聞網)