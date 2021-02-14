英國首相辦公室今天表示，首相強生預定下週主持七大工業集團（G7）領袖會議，將呼籲各國行動確保全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗公平分配，並預防未來疫情再度發生。

G7領袖會議將於19日線上舉行，由強生（Boris Johnson）主持，包括美國、加拿大、法國、德國、義大利與日本等國家領袖都將出席。

世界衛生組織（WHO）已經警告，富裕國家爭取疫苗「自我第一」的政策，可能將最貧困及最易受感染的一群置於險地，同時，病毒持續擴散與突變的情況也可能發生。

路透社報導，英國與瑞典合資製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和歐洲聯盟之間為疫苗供應起爭議，歐盟幾乎要採取緊急措施，阻止疫苗經過北愛爾蘭出口到英國，英國本身屢陷爭議。

強生在聲明中表示：「科學上的重大進展，提供我們所需的疫苗，來永遠終止這場疫情。」

「現在世界各國政府有責任共同努力，盡可能妥善使用這些疫苗。」

(中央社)