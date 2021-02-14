越南昨晚(13日)公布一名從台灣輸出的新冠肺炎確診病例，是一名39歲台灣籍女性，於1月28日入境越南，累計越南已有2名台灣輸出病例，而今天農曆初三指揮官陳時中也首度在過年期間召開記者會，於下午2點說明最新疫情，《中時新聞網》將全程直播。

越南昨日新增的4例境外移入病例中，有1名確診者是台灣籍39歲女性，於1月28日搭華航CI783班機從台灣入境越南，於2月11日第二次採檢結果為陽性，目前在醫院接受治療。

越南自今年來已累計2名台灣輸出病例，前一名確診是位在台工作近5年的越南籍移工，今年1月2日被通報確診，來台近5年不曾出國，不排除在台灣被感染。當時指揮中心發言人莊人祥指出，個案的9名密切接觸者核酸檢測、血清檢測都是陰性，傾向認為該個案是偽陽性。

指揮中心提醒，春節期間民眾走春拜年、出入公共場所的機會增加，由於許多場所具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象(不認識的人)的特性，有較高的感染與傳播風險，因此提醒民眾出入公共場所，或無法與他人保持社交距離時，請務必佩戴口罩；同時也請落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

至於戶外場所(如戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等)，建議業者或場所管理單位採用「人數總量管制」方式進行管控，使民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免前往上述場所，並盡可能落實實聯制。

(中時新聞網)