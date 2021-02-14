一名女網友日前在雲林縣西螺市區目擊，一名開著百萬名車的男子，在馬路上輾死一隻黑色流浪狗視若無睹，她上前告知竟得到對方冷冷回應「畜生而已！」網友事後砲轟車主冷血，還有當地民眾說遭撞的小黑狗平時常與另一隻白狗散步，車禍當下白狗還在牠身旁不走，許多民眾看到此幕不禁感到心酸難過。

該男性車主被告知撞到狗，只說了一句「畜生啦」，旁邊路人則說「什麼畜生？那是一條命呢」，他則說「什麼命？」接著把車開走；事後他被網友砲轟並肉搜出身分，他則急忙解釋當天與妻子吵架，口氣差才會這樣，事後已經聯絡火化業者，並付清火化費用。

一名女網友日前在雲林縣西螺市區目擊，一名開著百萬名車的男子，在馬路上輾死一隻黑色流浪狗視若無睹，她上前告知竟得到對方冷冷回應「畜生而已！」（圖／翻攝自爆廢公社二館）

據《ETtoday新聞雲》報導，雲林當地人說，死去的小黑狗常與一隻小白狗在平和南路一帶出沒，沒有攻擊性、很親近人，常跟在民眾後面，很多住戶也都會餵食牠們；當天車禍現場附近的店家說，小白狗當下一直陪在黑狗身旁，黑狗死後，之後就剩下牠獨自在街上要食，「今晚只剩下它無精打采地跑來，可憐的浪浪」。

許多網友則留言，「大過年撞死狗，這個人一定會有報應」、「直接報動保開罰」、「真可惡！那個嘴臉不怕被嘴炮」、「簡直太過分了，肉搜他必須出來道歉，狗狗好可憐啊」、「到時又是被抓到哭著道歉這樣」。也有人得知白狗、黑狗的動人情誼，留言說「他們很溫馴而且形影不離，好難過」、「拜託好好安撫小白，好不捨」。

(中時新聞網)