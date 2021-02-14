繼黃捷罷免案之後，國民黨發起「罷萊委」行動，基進黨立委陳柏惟成為目標之一，但綠委許智傑認為，罷免陳柏惟對台中顏家不見得有利。不過，許的說法引來網友砲轟，痛批一個高雄立委憑什麼來管台中的事，干高雄人何事？

許智傑12日新年初一在臉書發文表示，國民黨打算利用萊豬議題到全國各地提罷免案，遍地烽火，作為8月公民投票的動員熱身賽，每一場罷免選舉要花地方政府1200萬元左右。許批評，「國民黨根本不管這些，反正這不干他的事，管你地方政府有沒有錢？管你人民同不同意？反正國民黨就是要達到他的政治目的」。

「先要面對的是台中的陳柏惟，許多人都預測陳柏惟很危險」，但許智傑認為，顏家可能更辛苦，若陳柏惟的罷免成案，後續的輸贏一定掛在顏家身上，顏家不可能置身事外。萬一罷免不成功，陳柏惟的聲望竄升會變陳大尾，且顏家在台中建立的灘頭堡將宣告失敗，以後更無機會再戰勝陳柏惟了。

許智傑接著分析，萬一罷免成功，對陳個人來講雖然可惜，但陳還年輕，只要肯繼續衝，不用擔心沒有舞台，且陳還可藉罷免大做文章，激起台灣年輕族群的憤慨，影響接下來的立委補選，及台中市長選舉。許更向顏家喊話，「只有顏家可以請他們不要再繼續亂下去了，讓台灣回歸民主的正常運轉，我會給顏家按一個讚」。

不過，許智傑的言論引來網友的砲轟，大批網友在粉專《Yahoo新聞》臉書報導這則新聞的下方留言表示，「高雄立委一下管議員，一下又管到台中的事」、「政治人物應該多多關心社會議題。百姓生活、民生議題，如居住正義，房價那高，很多人不敢成家，打房又會打到財團政治人物多數不敢接觸，都是表面功夫」、「罷免不適任立委也是台灣回歸民主的正常運轉的重要一環」、「是三小，跟顏家怎麼關係，這是法律給人民的」、「對不起，我們高雄選出來的黨意代表大過年就出來講垃圾話」、「1.刪Q非民進黨員，干卿何事？2.台中市需要你這鳳山人來指三道四」？

(中時新聞網)