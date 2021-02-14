每年過年的重頭戲，就是全台知名廟宇會抽出的國運籤，預測2021年的國運走向，加上今年全球仍籠罩在新冠肺炎疫情的陰影下，疫情何時結束，也成為各界關注的焦點。星座塔羅老師AMANDA透過塔羅牌預測國運指出，疫情可能沒辦法在今年結束，但只要配合主管機關的政策，對台灣也不會有太大影響。

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星座塔羅老師AMANDA昨(13日)在政論節目《台灣最前線》中，透過塔羅牌預測今年國運，並請主持人抽牌，而主持人抽到的是金幣8(逆位)，AMANDA表示，這張牌呼應今年國運，和星象也滿符合的，金幣8象徵很多人今年度的重心是放在金錢財富、物質追求，也象徵台灣島上大部的人，是非常勤勉做好份內的工作，並透過工作得到不錯的報償，算是很好的一張牌。

AMANDA指出，逆位不是不好，是提醒我們今年求財不要急，今年是埋下種子的時刻，未來的收穫非常可觀，是非常棒的一張國運牌。

針對疫情何時能趨緩，AMANDA則請主持人再抽出一張牌，這次抽出的是正義(逆位)，AMANDA分析，這張牌象徵我們要配合世界上很多政策，且因為防疫政策，我們還是不能出國，但可以透過島內新的創意，讓生活更便利。

AMANDA認為，這張牌也提醒我們，面對疫情，今年度大家的思維、習慣要有所調整，配合主管機關的政策和決定，做好這部分的話，雖然全世界的疫情看起來可能在今年沒有辦法那麼快結束，但也不會產生太大的影響，是還不錯的一張牌。

(中時新聞網)