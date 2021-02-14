中國、英國爆發媒體戰，互相取消對方官方媒體落地許可，夾在其中的歐盟發聲明敦促中國收回成命，准許BBC(英國廣播公司)世界新聞台繼續在大陸播出，再次顯示雙方價值觀歧異。但國觀智庫歐洲中心副秘書長夏國涵認為，歐盟2大領頭國德、法早就表明價值觀與北京有異，卻也同時反對與美國聯盟共抗大陸，世界正加速向功能性全球化、多極化邁進，美國可能是最後1個國際社會霸主國。

綜觀歷史，國際關係多半有霸主存在，中國在明代中葉以前長期主宰亞洲，西方也曾經歷羅馬治世(Pax Romana，約從公元前30年起200餘年)、不列顛治世(Pax Britannica，1815至1914年)、美利堅治世(Pax Americana，1945年至今)，美利堅治世前期還出現蘇聯領導共產主義陣營與之對抗，一度形成雙極體系，但在中蘇交惡、法國推行「低盪」(Détente音譯，意為緩和)後即已鬆動，且至1980年代末期仍以蘇聯與東歐共產集團崩潰、美國勝利告終。

但夏國涵認為，新冠病毒疫情展現了另種趨勢，「未來世界的運行邏輯很可能更傾向於一種『功能性全球化』，當大國間直接戰爭成為不可能，非傳統安全危機重要性將逐漸超越過傳統安全危機，誰有能力提出更有效的全球治理方案，便將獲得更多國際支持。相應的，國與國之間無論意識形態或地緣上有何齟齬，面對全球公共安全威脅時，都必須互相合作。」

他認為歐洲不像美蘇對抗時期參與美國發動的新冷戰，原因包括疫情防控形勢緊迫、經濟復甦乏力、英國脫離歐盟、歐洲對美戰略信任急速降低等，中國大陸為首的東亞在防疫表現傑出，而且已經可見是疫後經濟復甦火車頭，都不是美國能取代，美國在歐洲最堅定盟友英國離開歐盟也有助於歐盟重塑歐洲主權，而川普(Donald Trump)任內4年徹底催毀美歐關係。

夏國涵同時也是大陸民間智庫察哈爾學會成員，該學會成立於2009年，關注領域為公共外交、和平研究、和解實踐等範圍，主要議題包括朝鮮半島、宗教外交、人權、西藏問題，已進入美國賓夕法尼亞大學評選的全球智庫排行榜，不過由於重要成員多半是大陸或其堅定友邦如奈及利亞等國的前外交官，立場可說較傾向大陸官方。

(中時新聞網)