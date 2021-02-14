太陽是聯盟近期除了湖人外最強悍的球隊，今天靠著戴文布克的36分，以及保羅18分、8籃板、10助攻的準大三元表現，120比111逆轉擊敗七六人，拿下5連勝、近期9場比賽勇奪8勝。

作客鳳凰城的七六人，一開賽就當起了惡人，尤其是恩比德肆虐籃下禁區，幫助球隊打出14比4攻勢，首節28比23領先。

次節，雙方你來我往互不相讓，戴文布克發揮當家球星架式，率領太陽反超比數，不過恩比得憑藉強悍體魄，連續3次搶下進攻籃板然後將球補進，半場戰畢兩隊平手。

易籃再戰，保羅與戴文布克聯手發動16比4攻勢，太陽83比76逆轉了戰局；決勝節，恩比德連投帶罰獨拿11分，但籃球是團隊比賽，個人單打獨鬥是不行的，戴文布克強悍的發動14比5攻擊波段，太陽116比102拉開領先差距，七六人9比4回擊為時已晚。

太陽全場比賽投籃命中率高達60.8%，遠優於來犯七六人的52.1%，加上板凳奇兵薩瑞奇與蓋洛威，太陽才得以扭轉劣勢，摘下5連勝。除了戴文布克與保羅外，艾頓11分，薩瑞奇15分，蓋洛威11分。

七六人陣營，恩比德豪取35分、8籃板，班西蒙斯18分、6籃板、4助攻，托必亞斯哈里斯18分、5籃板、5助攻，丹尼格林10分。

(中時 )