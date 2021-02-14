美國有高官日前發表聲明稱，美方將重返世界衛生組織，但要求世衛組織堅持美方認定的「最高標準」，還要求各國保持透明度，採取有力措施。同時，聲明對世衛組織正在進行的相關工作表示質疑。中國駐美國使館回應，中方歡迎美方重返世界衛生組織，但同時警告美國：「世衛組織是國際衛生領域的多邊權威機構，不是想來就來、說走就走的遊樂場。」

中國駐美國使館斥責，美方近年來的所作所為極大損害了包括世衛組織在內的多邊機制，極大妨礙了抗疫國際合作。現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，甚至對其他始終支持世衛組織的國家和世衛組織本身橫加指摘，這樣的行為如何取信於世界？

中國駐美國使館呼籲，希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。世人將拭目以待。

此外，據央視新聞報導，《紐約時報》在內的多家美媒近日刊文援引多位世界衛生組織專家的話稱，在世界衛生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組的調查過程中，中國方面的某些行為嚴重阻礙了調查進程。然而報導發出後，文章中援引的專家陸續發文闢謠，稱自己的觀點被扭曲，指責《紐約時報》的行為「無恥」。

世界衛生組織病原體顧問、美國非營利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席彼得·達扎克（Peter Daszak）在推特上表示：「這不是我在世界衛生組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感到中國同行們坦率並值得信任。我們（在調查中）得到了重要的新數據，我們也瞭解了更多關於病毒傳播途徑的信息。」

世界衛生組織麻疹、風疹、流感和小兒麻痹症參考實驗室負責人、公共衛生專家西婭·費雪（Thea K Fischer）也在推特上發文表示《紐約時報》的報導嚴重扭曲了她所說的話：「這也不是我在流行病學團隊得到的經驗。中國方面和國際流行病學團隊建立了良好的關係，（我們）進行的熱烈討論也反應了（中國方面的）高度參與。我們說的話被嚴重扭曲，這為重要的科學工作帶來了陰影。」

在得到費雪的回應後，達扎克再次發文表示美媒的行為令人「失望」且「無恥」。他表示，「在和記者們解釋了我們在中國長達一個月的調查得到的重要結果後，我們的同事所說的話卻在工作還沒開始前就被媒體斷章取義地用來編自己的報導，這真的令人失望。《紐約時報》太無恥！」

(中時 )