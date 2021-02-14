A股去年新增投資者逾1800萬 總股民達1.77億 10:412021/02/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截至2020年12月，大陸境內股票市場投資者數量已達1.777億。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國證券登記結算有限責任公司最新資料顯示，截至2020年12月，大陸境內股票市場投資者數量已達1.777億。去年全年新增投資者數量逾1800萬，這個增長數量較2019年的投資者新增數量增長了36％。 新華社報導，從全年的資料變化來看，去年7月大陸境內股票市場新增投資者數量在全年處於最高水準，當月新增投資者數量達242.63萬，較上年度同期增長達123.64％。 新冠肺炎全球逾1億815萬例確診 超過238萬人病亡 南港高速發展房價飆又見熱銷案 在地運匠：看不懂 (旺報 ) #新增投資者數量 #1800萬 #大陸境內 #股票市場 #增長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南非總統國情咨文 首要任務戰勝新冠病毒 11:572021/02/13 國際 迎金牛 台股開紅盤累積4大利多尬2利空 17:412021/02/12 財經 千金俱樂部有望添新兵 謝金河揭牛年選股大戰略 15:402021/02/12 財經 牛年首日陸電影票房超17億人幣 創歷史同期最高紀錄 10:412021/02/13 兩岸 大陸春節 從年貨直播開始 04:102021/02/14 產業財經 美股散戶以小搏大 盯上選擇權挑戰華爾街怪獸 10:302021/02/13 財經 買整本2000元刮刮樂 《股癌》曝實測結果驚吐10字 13:012021/02/12 財經 直播野蠻生長 廣電總局出手整頓 04:102021/02/14 產業財經 新冠病毒大流行 巴西取消嘉年華狂歡節慶 09:532021/02/13 國際 德拉吉危機中就任義大利總理 新閣體現各黨派支持 11:582021/02/13 國際 劉樹添帶領海外台商突破困境 10:002021/02/13 財經 兩岸熱門新聞 美國質疑世衛工作並提出一堆重返要求 中方駁斥：這不是遊樂場 - 兩岸 使用陸疫苗將可領先歐盟 匈牙利總理神氣了：這是不得了的事 - 兩岸 拜登親自拜年 陸資深媒體人：這四個細節很不一般 - 兩岸 12歲男童下廚！自己做「9菜1湯」年夜飯 原因曝光好感人 - 兩岸 擊敗舶來品 大陸電視品牌崛起 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。