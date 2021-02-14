中國證券登記結算有限責任公司最新資料顯示，截至2020年12月，大陸境內股票市場投資者數量已達1.777億。去年全年新增投資者數量逾1800萬，這個增長數量較2019年的投資者新增數量增長了36％。

新華社報導，從全年的資料變化來看，去年7月大陸境內股票市場新增投資者數量在全年處於最高水準，當月新增投資者數量達242.63萬，較上年度同期增長達123.64％。

(旺報 )