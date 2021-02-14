嘉義縣鹿草鄉今（14日）凌晨1時許，一名年僅14歲的王姓少年無照騎機車，在縣道163線鹿草往竹子腳路上，失控自撞路旁電線桿，他因為沒有戴安全帽，導致頭部遭重大撞擊，當場頭破身亡，現場腦漿、血液四散。

警方調查，由於車禍當下已是深夜，少年的父母都已入睡，並不知他為何騎車外出、以及要去哪裡，直到接到警方通知才知道兒子出了車禍，情緒當場崩潰。目前確切肇因為何，警方仍在調閱監視器畫面釐清中。

(中時新聞網)