嘉義14歲少年凌晨無照騎車自撞 頭破腦漿四溢身亡 10:352021/02/14 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣鹿草鄉今（14日）凌晨1時許，一名年僅14歲的王姓少年無照騎機車，在縣道163線鹿草往竹子腳路上，失控自撞路旁電線桿。（圖為嘉義水上分局，資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣鹿草鄉今（14日）凌晨1時許，一名年僅14歲的王姓少年無照騎機車，在縣道163線鹿草往竹子腳路上，失控自撞路旁電線桿，他因為沒有戴安全帽，導致頭部遭重大撞擊，當場頭破身亡，現場腦漿、血液四散。 警方調查，由於車禍當下已是深夜，少年的父母都已入睡，並不知他為何騎車外出、以及要去哪裡，直到接到警方通知才知道兒子出了車禍，情緒當場崩潰。目前確切肇因為何，警方仍在調閱監視器畫面釐清中。 小年夜死亡車禍 嘉義機車擦撞貨車 90歲騎士當場身亡 轎車衝上人行道 2名騎士慘遭撞飛 59歲女搶救不治 (中時新聞網) #頭破 #腦漿 #車禍 #身亡 #凌晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市59歲男下計程車跌坐地 慘遭2車輾過爆頭亡 07:402021/02/13 社會 金門轎車自撞路樹 回娘家5人受傷送醫 18:352021/02/13 社會 北市移工偷10萬腳踏車賤賣8000元 失主大罵不識貨 13:562021/02/10 社會 十大必追韓劇歐巴歐尼陪過年 04:102021/02/12 娛樂新聞 北市拾荒婦遭撞卡車底拖行數百公尺慘死 無良駕駛落跑被捕 09:562021/02/13 社會 海巡健兒侯建安熱愛攝影 出書揭太平島美景 13:352021/02/11 社會 台南4國中生無照騎車踹移工 拍影片PO網遭警方找上門 12:232021/02/11 社會 SOGO福袋賣到初五 黃晴雯看景氣和疫情「樂觀、審慎」 15:552021/02/12 生活 白癡公主抱30年枕頭重生了 她罕見流淚：感動能再戰下半輩子 10:002021/02/14 娛樂 牛年到駕駛橋上撞死牛隻還逃逸 民眾怒譙駕駛：會有厄運 19:552021/02/10 社會 奇案／北市內湖突傳火警！23歲女星陳屍廚房 劇組「以為耍大牌」聞噩耗傻眼 08:132021/02/12 社會 社會熱門新聞 老外網紅揭台灣人「5大壞習慣」：超沒禮貌 - 社會 嘉義14歲少年凌晨無照騎車自撞 頭破腦漿四溢身亡 - 社會 陸外賣哥過年接到神訂單 一看地址嚇到手發抖 - 社會 正妹理髮師上空只穿1片布 跪求理髮廳地址找到了 - 社會 包3萬紅包給媽被怨少 41K男除夕夜怒甩門離家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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