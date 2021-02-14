蘇花改在大年初三上午南北向道路都湧現大量車潮。（四工處交管中心提供／胡健森宜蘭傳真）

大年初三宜蘭縣清水地熱公園一早就湧入爆量的遊客。（宜蘭縣政府提供 ／胡健森宜蘭傳真）

今（14）日是大年初三，國道五號及蘇花改南下、北上車道都湧現較大車潮，蘇花路廊北上車道預計在下午會進入交通顛峰，國道五號則在上午9點半左右已提前出現北上車潮，但整體而言，比起前一天大年初二的交通狀況要順暢一些。

春節假期已放到了大年初三，也意味著7天的春節假期進入了後半段，各重要道路開始湧現家人團聚後一同出遊或是提前返回工作崗位的車潮，國道五號在清晨無論南下、北上都出現不小的車流，交通部高速公路局的「1968」即時路況系統監測結果，從「國三接國五」至「頭城」，大多數的時間都亮著黃色甚至澄色燈號；提醒大家在出門前，最好先掌握交通狀況再決定要開車行駛哪一條道路，以免在路上就塞掉了大半天的時間。

大年初三因天氣不錯，出遊車潮一早就湧現，宜蘭最熱門的清水地熱公園在9點開園，但縣府卻在上午8點就宣布停車場容留量已達到50％的防疫管制標準，也立即啟動停車場總量管制實施一出一進措施；縣府人員表示，有工作人員在清晨6、7點提前到清水地熱公園準備時，就已經看到遊客的車輛停在停車場內，懷疑這些遊客是不是擔心塞車或人潮太多，乾脆晚上就提前到停車場卡位排隊。

根據坪林交控中心監測結果，初三國道五號的車流量確實不小，但與前一天大年初二相比，卻已經少了很多，特別是春節假期的南下車流，到了初二時大概都已經紓解得差不多了，觀察重點要轉為北上車流；而原本預估在初三下午才會湧現的大輛車潮，在上午9點半左右已經提前出現，但這不是壞事，因為意味著車潮主動分流，有助於減緩北上壅塞問題。

在蘇花改、蘇花路廊方面，公路總局四工處交管中心主任陳國正表示，今天上午7點還出現一波南下車潮，但9點過後明顯趨緩，到了10點轉為北上車流量大，從花蓮市區車輛移動的情況研判，蘇花改今天下午的車流量會更大，並且達到此次春節連假北上的最大量，提醒用路人注意，如果有塞車現象，請多花一點耐心，切勿任意超車。

(中時 )