西非國家幾內亞出現新一波伊波拉（Ebola）病毒感染病例，且5年來首度再奪人命。世界衛生組織（WHO）表示已經接獲相關通報。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群網站推特（Twitter）發文說，世衛接獲通知，在幾內亞首都康納克立（Conakry）出現疑似病例，已展開「確認檢測」。

另一方面，幾內亞衛生部長拉瑪（Remy Lamah）表示，當地自2016年後再傳伊波拉疫情，已有4人病故。

拉瑪告訴法新社，當局「確實非常憂心」這幾起死亡病例。2013至2016年的伊波拉疫情就是在幾內亞爆發，當時整個地區有1萬1300人死亡。

幾內亞國家安全局（National Security Agency）局長凱塔（Sakoba Keita）告訴當地媒體，其中最新一例病例是一名護理人員，這名護理人員1月底發病，本月1日下葬。

他說：「出席葬禮的人當中有8人出現症狀，包括腹瀉嘔吐與皮膚出血現象。」他說，「其中3死，4人住院。」

凱塔表示，這波新疫情造成的4起死亡病例都出現在東南部恩澤雷科雷（Kzerekore）地區。

(中央社)