中共黨媒《​人民日報》今天（14日）發表評論員「鐘聲」的署名文章，認為應當推動中美關係健康穩定發展；多考慮合作，不蓄意對抗，才是兩國之福。打開機遇之窗，推動中美關係健康穩定發展，可以造福於兩國人民和世界各國人民。

文章稱，2月11日中國農曆除夕上午，中國國家主席習近平同美國總統拜登通電話。兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。當前，中美關係正處於重要關口，兩國元首的這次通話向世界釋放了積極信號，引起國際社會廣泛關注。

文章稱，今年是中美「乒乓外交」50週年，也是季辛吉博士秘密訪華50週年。過去半個多世紀，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展。「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。」習近平主席多次強調的這個道理，也是中美關係發展歷程昭示的一條基本經驗。由於特朗普政府實行極端錯誤反華政策，中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，引發國際社會廣泛擔憂。

文章稱，伴隨新一屆美國政府上台，各方普遍期待中美雙方盡快找到推動雙邊關係走出困境、重回正軌的切實路徑。美國前總統卡特近日表示堅信美中兩國人民要和平不要衝突，呼籲雙方放棄零和競爭，找回互信，恢復相互尊重。美中關係全國委員會主席歐倫斯不久前撰文指出，如果川普政府採取的對抗性對華政策得以逆轉，美國人民將立即受益，雙邊關係的基調也將得到改善。

文章稱，當前，兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定作出應有貢獻。

文章強調，「需要指出的是，中方致力於同美方發展合作關係，但這種合作，必然是有原則的合作。台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。」

文章稱，如何處理分歧，是中美雙方必須回答好的一個課題。為了維護兩國民眾福祉與世界和平穩定，雙方都有必要在有不同看法的問題上，做到相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理。中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確瞭解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。在這方面，雙方曾經積累了大量經驗。

文章稱，美國前財長雅克布·盧近日在公開活動中回憶了親身參與中美戰略與經濟對話的經歷，強調雙方要通過對話協商，在有共同目標的領域找到合作方式，在有意見分歧的領域找到改變和進步的路徑。

此次中美兩國元首通話中，拜登總統也表示，美方願同中方本著相互尊重的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。應該說，這樣的思路如果能夠落到實處，將有助於中美關係盡快回歸正軌。

文章表示，「事實早已證明，正確的政治決斷，是保證中美關係不脫離正確航向的基本前提。多考慮合作，不蓄意對抗，才是兩國之福。」作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美兩國在應對各類全球性問題上也存在廣闊合作空間。聯合國秘書長古特雷斯表示，希望看到中美關係的「重啟」。國際社會普遍期待中美合作能為處於動蕩變革期的世界注入更多穩定性。

文章呼籲，「打開機遇之窗，推動中美關係健康穩定發展，可以造福於兩國人民和世界各國人民。共同開闢中美關係的光明未來，是順應民意和大勢的正確事情，雙方理當行動起來。」

(中時 )