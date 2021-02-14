根據線上購票平台貓眼電影專業版統計，《唐人街探案3》單周票房22億元(人民幣，下同)，刷新大陸國產片單周票房紀錄，尤其牛年初一當天交出10.5億的單日票房成績，不僅創造了中國電影市場的新紀錄，更是創造了全球單市場單日的票房紀錄。

截至2月14日00：57：35，《唐人街探案3》總票房超過22億，成為中國影史第22部20億票房電影，同時也刷新兩項紀錄：中國影史最快破20億票房紀錄和國產電影單周票房紀錄，該紀錄此前由《戰狼2》的單周票房21.71億保持。截至發稿前，2021大陸春節檔影片總票房已達38.5億。

據貓眼資料最新顯示，大年初三2月14日，大陸春節檔期電影票房冠軍依然是《唐人街探案3》22.3億，緊隨其後的是《你好，李煥英》票房超8億，《刺殺小說家》票房2.6億，除《人潮洶湧》外，春節檔電影上映3天來票房均破億，包括《熊出沒·狂野大陸》《新神榜：哪吒重生》及《侍神令》。

(旺報 )