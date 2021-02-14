海巡人員到場後先協助丈量擱淺死亡的海豚的身長。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

被列為保育類野生動物的江豚，被民眾發現擱淺在王功海邊、新寶守望哨北方約500公尺處，已經死亡。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡人員先將擱淺死亡的江豚屍體搬運上車，將交由中華鯨豚協會載回研究。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

海巡人員先將擱淺死亡的江豚屍體搬運上車，將交由中華鯨豚協會載回研究。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

有「微笑天使」稱號的江豚，被列為台灣保育類野生動物，也是全球瀕危物種，台灣海峽的江豚，數量剩不到1000隻，13日一早卻有漁民發現有隻鯨豚擱淺在彰化王功沿海，海巡人員獲報到場，經確認就是數量稀少的江豚，已將死亡江豚搬運上車，交由中華鯨豚協會載回研究擱淺死亡原因。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所所長柯勝任表示，昨天上午8時，接獲民眾通報，位在新寶守望哨北方約500公尺處，疑似有隻死亡鯨豚，本隊立即派同仁前往現場協處。

柯勝任說，共出動王功安檢所4名同仁、與鹿港機動巡邏站同仁與站長廖俊豪共6人到場，進行死亡鯨豚搬運，同時聯繫中華鯨豚協會專家到場協助，晚間近6時經現場判定，確認該死亡鯨豚品種為「江豚」，測量後身長約150公分、寬約36公分。之後同仁協助將死亡鯨豚搬運上車，交由中華鯨豚協會載回，進一步解剖研析死亡原因。

海巡署強調，保護保育類動物，是每個人應負起的責任，為了留給後代子孫更豐富的自然資源，更應積極愛護生存環境；呼籲倘若民眾遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救。

(中時 )