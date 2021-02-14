據中國天氣網消息，今天（2月14日）是大年初三，冷空氣開始活躍起來，雨雪天氣也開始增多。今天北方地區雨雪將主要出現在華北、東北地區，其中東北局部地區可能還將有大到暴雪。南方地區，初四至初五還將再迎大範圍降水，或對交通出行有一定影響。不過，隨著冷空氣和雨雪天氣的到來，華北、黃淮等地的霧和霾天氣將逐漸減弱消散。

昨天，內蒙古東南部、吉林東南部、遼寧中東部、河北東北部等地出現降雪、雨夾雪或雨轉雪，遼寧中部、河北東北部局地降水量10至25毫米。

今天，北方降水向東收縮，南方則主要集中在西南地區東部。中央氣象台預計，今天，華北北部和東部、東北地區南部和東部、西藏東部、青海南部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，吉林東部，遼寧東北部局地有大雪或暴雪（10～15毫米）。華北中南部、黃淮中東部、江淮大部、江南東部、西南地區東部等地的部分地區有小雨，局地中雨。

明後天，西南地區東部到江南等地將出現一次較大範圍的降雨過程，17日隨著冷空氣南下，南方降水明顯縮減。這輪降水過程對於交通出行會有一定影響。

冷空氣帶來降水之外，還有降溫。今明兩天，受冷空氣影響，長江以北地區先後有4至5級風，氣溫下降攝氏4至8度，華北北部、黃淮東部、東北地區南部降溫10度以上

特別是東北地區，由於累積降幅大，氣溫將再度降至明顯偏低的水平，最高氣溫將跌至零下10度左右、部分地區零下15度以下，最低氣溫則僅有零下20度左右，重回冬日的寒冷感覺。像是長春，昨天最高氣溫還在0度以上，16日就降至零下12度。冷暖轉換非常明顯。

昨天，華北、黃淮西部霧和霾混雜，空氣質量出現中到重度污染。今天早晨至上午，北京大部、河北中南部、河南北部、山西南部、陝西關中、浙江北部、湖北南部、湖南北部、江西南部、貴州東北部、四川盆地以及遼東半島部等地的部分地區有大霧，其中，陝西關中、江西南部、貴州北部、四川盆地和遼東半島南部等地的部分地區有能見度低於200米的強濃霧，局地有特強濃霧，今晨中央氣象台繼續發佈了大霧黃色預警。

此外今天上午，華北中南部地區仍有中至重度霾，下午起，受冷空氣影響，上述地區的霾天氣逐漸減弱或消散。

(中時 )