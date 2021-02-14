一名男網友日前在火車站與另名陌生女子共乘計程車，但他發現司機先是載較遠路程的他回家，才送女子，而且司機還要求女子坐後座、他坐前座，因此他懷疑司機可能有不軌想法，事後急忙PO文欲確認女子安危；多數網友稱讚他很善良，但也有網友說共乘乘客基本上大多分開前後坐，而司機先送他可能有其他路線考量。

該男網友在Dcard上發文表示，他日前在台南市永康火車站與1名女子共乘計程車，他要到永信國小，對方則是到王行里，但接下來他發現2件事，認為司機不太對勁；其一為女子的目的地比較近，但司機卻堅持要先送他到目的地，接著才送女子，其二為司機很堅持他要坐前座，讓女子獨自在後座。

一名男網友發現計程車司機先送他、再送女子，擔心司機可能有不軌想法。（圖／翻攝自Dcard）

男網友下車仔細想想認為司機行為有疑慮，但想留字條給女子卻已來不及，也沒有記下車牌號碼，「我想女孩有遇到危險的可能，希望一切只是我多餘的擔心。」許多網友則稱讚原PO很好心，也有網友說可能司機是送完女子，就準備收工，剛好她家離王行里比較近，而且讓同性坐旁邊，異性坐後座也比較合理，減少身體接觸的可能。

也有網友說，原PO與女子不認識，司機要求分別做前後座，也許是在保護女乘客，有人說司機只是要讓比較遠的先下車，方便再開回去人多的地方繼續載人；大多數網友仍認為原PO相當善良，也希望是他多想了，「希望女生一切安好」、「你很善良，希望她沒事」。

(中時新聞網)