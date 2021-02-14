2月13日，北京市文化和旅遊局官網發佈通報稱，2021年春節長假前三天（2月11日-2月13日），北京市重點監測147家景區（地區）累計接待遊客275.8萬人次，與2020年春節假期前3天相比增長1.2倍；營業收入2.2億元（以下同），與2020年春節假期前3天相比增長1.8倍。北京各大景區當中，王府井接待遊客達36萬人次，坐穩冠軍寶座。

春節期間，北京所有演出場所、娛樂場所、上網服務場所、影劇院、圖書館、博物館、美術館、文化館、文化活動中心等室內文化場所均按50％進行了限流，賓館飯店按75％進行了限流。等級景區按不超過日最大承載量50％限量售票，所有收費型等級景區均開通了預約售票（同時按照國家有關規定對老年人等群體做好引導和服務），嚴格控制預約人數，引導市民和遊客錯時出行、錯峰遊覽。

2月11日至2月13日，遊客接待量排名前十名的景區（地區）是：王府井接待36萬人次，前門大街景區接待18.3萬人次，樂多港假日廣場接待18萬人次，南鑼鼓巷接待15萬人次，北京動物園接待9萬人次，頤和園接待8.3萬人次，天壇公園接待7.8萬人次，什剎海風景區接待7.8萬人次，北京市大柵欄商業街區接待7.7萬人次，北京首創奧萊休閒驛站景區接待7萬人次。

5A級景區接待情況：頤和園接待8.3萬人次，天壇公園接待7.8萬人次，故宮接待6萬人次，圓明園接待3.4萬人次，北京市奧林匹克公園接待2.9萬人次，八達嶺長城接待2.3萬人次，十三陵接待1萬人次，慕田峪長城接待0.9萬人次，恭王府接待0.5萬人次。

北京各大景區（地區）接待遊客恢復到2019年春節假期前三天的91％，營業收入與2019年春節假期前三天相比增長了1.6倍。

通報顯示，2月11日至2月13日，北京市等級景區網路預約數逐天遞增，分別為76632人、255046人、295662人。

值得注意的是，春節假期北京鄉村遊受到民眾青睞。通報稱，鄉村遊累計接待遊客8.8萬人次，與2020年春節假期前三天相比增長1.2倍；營業收入2036.8萬元，與2020年春節假期前三天相比增長3.2倍。鄉村遊接待遊客恢復到2019年春節假期前三天的21.8％；營業收入恢復到2019年春節假期前三天的52.4％。

2月11日至13日，鄉村精品民宿的客房入住率逐日穩步提升，假期第三天達到了90％以上。

此外，鄉村游接待量前三位的是延慶區、懷柔區和平谷區。其中，延慶區接待遊客3.0萬人次，懷柔區接待遊客2.3萬人次，平谷區接待遊客1.0萬人次。

(中時 )