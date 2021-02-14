根據「金益多彩券行」描述，「金益多彩券行」在一個禮拜內有兩個客人分別刮出百萬大獎，第一個中獎人是年約40歲的外籍移工，因為疫情關係沒有辦法回國，剛好今年公司也發了一筆比較大筆的獎金，走進店裡的時候看到面額2,000元的刮刮樂便想說「今年難得有一筆不錯的獎金，也給家裡寄了一些錢回去了，那這次就試試看面額大一點的刮刮樂」，沒想到還真的刮中了100萬元！這名外籍移工原本來台灣打拼的願望就是可以在家鄉蓋一間屬於自己的房子，沒想到這張刮刮樂刮中了100萬，真的讓他的夢想前進了很多步！

第二位中獎人則是個約20歲大學生，平常時候都在外縣市唸書，這次過年回來跟家人團聚，中獎當天晚上約8點，經過彩券行的時候看到店內人潮滿滿，便想說買個彩券試試手氣，請店員幫忙挑一張「1000萬行大運」刮刮樂，看看能不能刮中Gogoro電動機車，刮著刮著，越看越不對，沒想到竟然是刮出了二獎100萬元！這下就不只交通工具入手了，連未來的學費也都夠了！

「金益多彩券行」表示，感覺今年客人都很幸運、2/8外籍移工才刮到「2,000萬超級紅包」三獎100萬！2/12又有大學生刮中「1000萬行大運」二獎100萬！真的是好運連莊！

(工商 )