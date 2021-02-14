今天是大年初三，也是情人節，蔡英文總統上午前往基隆海巡署第2巡防區指揮部，慰勉春節期間執勤同仁，代表國人感謝他們堅守崗位，也提醒大家要跟伴侶說情人節快樂，並開玩笑說「拜託大家要熱情一點，不要像對總統講話那樣」。

蔡英文今早到基隆市，慰問海巡署春節期間輪值同仁辛勞，蔡英文表示，感謝春節期間輪值的弟兄姐妹堅守崗位，她要代表國人感謝大家與同仁的家眷，因為有了家人的體諒，各位才能專心，無後顧之憂的執勤。

蔡英文指出，這一年多來，海巡署表現相當活躍，從打擊走私到救急救難，守備範圍相當大，並且都有很好表現，尤其在去年7月，海巡署在恆春外海查獲市值32億元的毒品，反毒是政府的第一要務，海巡人員就是幫政府落實承諾最前線的戰士

蔡英文說，近日海巡署有冷笑話「再冷的笑話都沒有海邊冷」，這個海巡的笑話其實比海邊更冷，不過她知道大家的心都很溫暖，今天是情人節，請同仁在休息時要打電話給先生、太太或男女朋友，說聲情人節快樂，但是請大家要熱情一點，不要像對總統講話那樣，也不要再說冷笑話了。

(中時 )