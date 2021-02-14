沒能重返NBA賽場的林書豪，決定轉戰NBA發展聯盟，效力於聖克魯斯勇士的他，今天終於發揮昔日「林來瘋」威名，全場飆進7顆三分球，攻下29分、9助攻，但也發生8次失誤，不過林書豪依舊幫助球隊124比116逆轉擊敗維切斯特尼克，中止2連敗，奪得本季首勝。

休息大半年的林書豪，首戰砍進18分、3籃板、5助攻、3抄截，昨7分、7助攻，兩場比賽失誤多，外界質疑他的能力，覺得在發展聯盟表現都不穩定，想要重返NBA確實更難。

不過，熟悉兩場比賽之後的林書豪，今天在「背靠背」之戰終於找到往日風采，一上場就連得5分，尤其是三分遠射能力更加犀利，甚至還投進一記抄遠三分彈，上半場12分、6助攻，可惜也發生了5次失誤。

易籃後，林書豪連續在三分線外破網，得分迅速突破20分，改寫本季新猷；決勝節，林書豪三分球連續破網，隊友普爾與曼尼昂也挺身而出得手，聖克魯茲逆轉了戰局，同時也拿下了開季首勝。

林書豪找回手感值得慶賀，但發生9次失誤也未免過多了，幸好隊友普爾也貢獻了26分，曼尼昂挹注22分，三人聯手保住勝利果實。

(中時 )