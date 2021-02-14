全新的一年為了能夠財源滾滾，好運旺旺來，命理專家湯鎮瑋接受《中時新聞網》專訪表示，想要得到財神爺眷顧，民眾必買供品絕不能買錯，究竟哪些東西能讓財神來敲門呢？

初三迎財神旺旺來 吸金3招財源滾滾來

湯鎮瑋說，新春迎富送窮該注意的是勿打掃，若有必要得等到初五後在打掃，另一個環節是初四迎財神日子，同時初五也是五路財神生日的日子，在這兩天，專家建議民眾可以早起走春，去廟裡拜財神接財水，把放在供桌上的財水直接喝掉，或將財水放在財位西方，其實都能夠達到金生水起財運到效果。

專家提醒拜財神記得要買甜食。(圖片來源／達志影像shutterstock提供)

新春迎富送窮，達到金生水起財運到。（示意圖／shutterstock提供）

專家表示，拜財神其實沒什麼訣竅，不過要記得一定要買甜食，比方：八寶粥、蛋糕、糖果、餅乾等，這些都是財神爺的最愛，此外，服裝儀容一定要穿戴整齊，避免穿到褲子口袋破洞服裝，因為口袋破就等於財庫破了。

命理專家湯鎮瑋。（圖/陳宏睿攝）

湯鎮瑋透露，大年初三適合把家中花卉換新的，新春買盆栽小撇步，建議可多買黃色系的花，比如百合花，就有百事好合意思，富貴菊有招財之意，蘭花也有財富的象徵，盆栽部分可購買富貴竹，因為節節高升，代表新的一年有文昌運。湯鎮瑋表示，可將購買好的花卉盆栽，放在家裡東方，因為東方代表木，同時也代表春。專家進一步提醒，今年東方代表文昌運，可提升我們的智慧、人緣以及事業運。

(中時新聞網)