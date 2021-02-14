以姣好外貌及直率風趣作風著稱的「鄉民女神」潔哥(李秉潔)，2018年9月宣布與交往18年的男友岳妹結婚，去年愚人節喜曝「一次就中」懷孕，同年8樂喜迎愛女「FaFa」，之後不時在社群分享婚姻與育兒生活日常，近日卻突然收到私訊，指責她不該稱孩子為「魔嬰」，讓她大傻眼：「是我太沒幽默感還是他沒幽默感？」。

潔哥過去經常在社群發表對時事、兩性關係、婆媳等看法，懷孕後又多了一項po文主題，經常大方跟網友分享女兒FaFa的照片，也曾說過因孩子的到來，反倒跟老公的感情出現問題，交往18年來很少吵架的兩人，卻因「為了小孩好」這件事情固執己見而經常吵架，潔哥坦言這是生孩子做心理準備時，完全沒想到的問題。

隨著孩子的成長，潔哥夫妻倆也慢慢抓到平衡點，但照顧孩子還是有很多辛苦的地方，她也不時都會直率分享出來，還將女兒戲稱為「魔嬰」，而大過年期間，潔哥心情卻不是雀躍，反倒有些慍怒，她昨天在臉書po文，表示：「有人私我，要我不要喊fafa叫魔嬰，讓我說話留一點口德...是我太沒幽默感還是他沒幽默感」。

潔哥無法理解這位來私訊的網友，直言回嗆：「人生多一點幽默感好咩」，也透露不會因為這種批評指教改變，「現在是魔嬰以後長大變魔孩」，也表明已經將白目網友封鎖，而多數網友支持潔哥的決定，覺得對方管太多，「新的一年才剛開始就這麼有事喔」、「連媽媽怎麼稱呼自己孩子都要管，他怕不是住海邊的海邊的海邊吧」、「說得好像干預別人的人生就比較有口德」。

(中時新聞網)