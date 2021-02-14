國內去年起為因應疫情影響，大陸砂石減少，啟動中砂及東砂北運措施，工程會今天發出新聞稿表示，砂石資源為國家基礎建設不可或缺的原材料，亦為民生及戰備關鍵物資，工程會已請經濟部礦務局積極擴大推動東砂北運計畫，以提升國內砂石自主供應。

去年經濟部水利署依政策指示，2月超前部署，以中砂北運及東砂北運備增疏濬能量等措施因應砂短減少。經濟部礦務局表示，東部地區砂石資源蘊藏豐富，其自產砂石料源包括河川疏濬砂石、礦區碎石及陸上砂石。然而，全國砂石供需除中、南、東部地區可自給自足之外，北部地區因天然蘊藏料源不足，須常態性透過進口砂石、東砂北運、中砂北運等多元調節措施以為因應。

此外，水利署也說，進口砂石易受國際環境或出口國政策變動，影響料源穩定供應，基此，政府更應超前部署，擴大推動東砂北運計畫，以有效替代進口砂石，達成自給自足之目標。

工程會表示，為加速推動相關計畫，已要求經濟部礦務局統籌研提「砂石供需自給自足推動方案」(含擴大推動東砂北運計畫)，並請交通部航港局統籌協調國內船舶業者並成立「東砂北運海運運務小組」跨域溝通協調平台。相關方案包括穩定供應量能、交通路線規劃、港埠設施成本等相關配套措施內容，以避免公路運輸造成交通環境之衝擊，並加速推動陸上砂石開發，以確保砂石長期穩定供應。

工程會進一步說明，本次擴大東砂北運計畫，料源除包含以往以河川疏濬砂石為主外，更重要的是納入東部地區礦區碎石、陸上砂石等開採量提升，以穩定料源供應；同時考量運輸成本、環境影響及交通安全等因素，朝向以海運為主、陸運為輔的目標。依據經濟部礦務局統計資料，自推動東砂北運以來，去年度東砂北運量已達298萬公噸，較2017年度運量163萬公噸提升135萬公噸（82.8％），北部地區去年進口砂石量為481萬公噸，較106年度進口砂石量965萬公噸減少484萬公噸（50.1％），已具有成效，後續將進一步擬具擴大推動東砂北運詳細計畫，以逐步達成砂石供需自給自足的目標。

(中時 )