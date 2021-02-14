蔣萬安鬆口表態2022 趙少康：支持能夠勝選的人

韓趙盟有盤算 龍介仙曝佈局

2022年地方選舉將至，國民黨內最有可能出馬角逐台北市長的人選，立委蔣萬安日前的政論節目上鬆口表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」。對此，資深媒體人趙少康大讚很好，蔣萬安贏得選戰機率很高，他支持能夠勝選的人。

今天（14日）是大年初三，趙少康和前總統馬英九、國民黨主席江啟臣一起到先嗇宮祈福參拜。趙少康今早約10點45分時先現身，立刻被大批媒體包圍，當記者詢問，外界戲稱此行是三巨頭會面議題時，趙謙虛表示，「是二巨頭，我不是巨頭，今天我來，大家聚在一起，就是要象徵國民黨團結」。

此外，在場記者也提問關於藍委蔣萬安對參選台北市長表態一事，趙少康直接回應，「很好啊，他當然支持能夠勝選的人，蔣萬安是有機會勝選的」。

對前總統馬英九呼籲不要再稱新冠肺炎為武漢肺炎，趙少康表示，蔡英文講得不多，已經改了，反而是行政院長蘇貞昌說得比較多，但現在一方面美國總統拜登都強調不要再稱武漢肺炎，另一方面民進黨不是還要抱美國大腿，那他認為蘇貞昌應該要跟總統一致，不要再稱武漢肺炎比較好。趙指出，蔡英文自己也說過，希望疫情過後，兩岸可以和平對話，既然兩岸要和解，如果政府還一直用這種歧視和侮辱性的詞語，兩岸要怎麼對話？

趙少康更強調，馬英九只是希望不要斷然拒絕大陸疫苗，並未稱一定要用，如果政府以後能拿到別國的疫苗當然很好，但要是最後沒有，為何非要排斥大陸的疫苗？馬英九只是持開放的態度，蔡英文可以聽一聽。

(中時新聞網)