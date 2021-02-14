車輪餅是許多人熱愛的街頭美食、口味眾多，日前就有人在PTT上詢問大家，到底車輪餅包什麼料最難吃，結果底下留言一面倒都是菜脯口味，「菜脯吧，到底誰會買」、「外軟內硬很難吃」。

這名網友11日在PTT八卦版發文，表示現在車輪餅一大堆創意口味，還有包草莓、珍珠、巧克力、芋頭等等，讓他很好奇，除了包紅豆餡是始祖口味一定好吃之外，究竟車輪餅包什麼料最難吃？文一PO出後引起網友熱烈討論，其中最多人嫌棄菜脯口味的車輪餅，「菜脯，之前常去的那家最常剩下菜脯，老闆最後都拿來送」、「包鹹的都難吃」、「菜餔，弄起來裡面超鹹，皮還是濕軟」。

還有人留言，「蘿蔔絲，那個口感真的很恐怖」、「碎菜脯假裝蘿蔔絲最難吃」、「菜脯好吃好嗎不懂吃的人，包香菜最噁」、「只有奶油是永遠的king」，更有網友分享超特殊口味車輪餅，「我真的吃過包麥克雞塊的，在台中」、「板橋有一家很有名的，包菜飯」。

但也有人為菜脯反駁，「菜脯也有好吃的，看店家調味」、「我吃過包菜脯很好吃的...還有包高麗菜也很棒，要包甜餡之外的配料，很看老闆的功夫」。

然而大家最不愛的菜脯其實是車輪餅中熱量最低的，過去營養師高敏敏在臉書指出，一顆車輪餅熱量等於一碗飯，有很多精緻糖跟鈉，建議買車輪餅時選擇餡料較單純的鮪魚玉米、菜脯口味等能看得見原型食物的口味來吃。

(中時新聞網)