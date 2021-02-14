美國前總統川普因鼓吹川粉闖國會而遭民主黨指控煽動叛亂並發起彈劾，其中雖獲得部分共和黨人支持，但終究未能達到三分之二的票數，彈劾案未能通過。對此，美國有線電視新聞網分析指出，雖然部分批評指責大部分共和黨人仍畏懼在黨內影響力仍巨大的川普，但真正的原因則是這些共和黨議員就像投給川普的川粉們，他們仍愛戴川普與他的政策，並相信他根本沒犯下必須彈劾的罪行。

CNN指出，共和黨議員不僅因畏懼川普而反對彈劾，而是根本上反映了共和黨人普遍對川普的支持。

CNN引述蒙茅斯大學民調研究所（Monmouth University Polling Institute）近期一份民調分析指出，有36%的共和黨人認為川普並未犯下需要彈劾的煽動叛亂罪，雖然比第一次因「通烏門」遭彈劾時56%還要低，但仍有53%共和黨人認為川普雖然行為不當，但不至於遭彈劾，故將近8成共和黨人支持川普不應受彈劾，此一比例也反映在共和黨參議員投票上。

除了透過投下反對彈劾定罪的一票之外，這些共和黨參議員也確保了川普在黨內可預期的影響力。CNN分析指出，如果共和黨人也擔心自身未來連任選情，即使他們投下川普有罪，就可能在3年後的2024年大選中，面臨主流共和黨支持者挑戰。

報導也指出，其他共和黨議員也展現了在與川普破裂後，仍希望與其修復關係；也有共和黨議員不靠當川普粉絲博取共和黨人支持，可能靠與拜登政府唱反調獲取認同。分析稱，即使在國會動亂後，雖然共和黨議員有意願反對川普，但在彈劾案時不願如此，原因不僅僅是害怕他，而是真正愛戴川普，或者至少在彈劾案上認同川普的辯詞。

分析最後指出，共和黨議員仍相當明白川普在黨內仍擁有極大影響力，在2024年大選可能人選中仍輕易勝出的他，仍是下一屆大選的熱門，也很難想像川普不會好好利用對他有利的民意支持，相信很快他即將重返競選道路上，而在彈劾案一系列事件中，川普未來唯一要學到的教訓即是如何控制共和黨。

(中時新聞網)