56歲知名主持人兼作家吳淡如，近年來淡出螢光幕，不過仍會透過社群網站分享生活近況，近日她透露因為拍廣告時被嫌法令紋太深，只好求助醫美，她也曝光醫美後的近照，「看起來似乎有往上提些」。
吳淡如5、6年有打過第一代的電波拉皮，結果整個右臉腫起來變成了秘雕(布袋戲角色)，讓她直呼太可怕，之後都不敢再去嘗試，不過15天前去拍廣告，攝影師說她的法令紋有點難拍，化妝師也沒辦法，感嘆「反正歲月就是把殺豬刀啦」。
因此吳淡如去求助醫美，還曝光醫美後的近照，表示看起來似乎有往上提一點，但也誠實笑稱「其實，用美肌就是最好的拉皮」。吳淡如投資理財有一套，名下房地產不少，在宜蘭有3間餐廳和4間民宿，加上她又在海外投資房產收租，還有出版書的版稅，擁有數億身家。
她之前更轉戰錄製線上節目，卻遭網友酸「過氣老藝人不要來新媒體蹭流量」，她高EQ回覆：「首先，你要運氣好，才能活得老，過氣很美好，可以做自己的事，説想説的話，不用討好世上所有賢愚。本人並不需流量烘托，也不用紅，只要朋友聽。若你家教不好，對不起的是你父母。我也只能替你祈禱，人沒有禮貌，猥褻的其實是自己！」而她霸氣回酸民，反而獲得更多聽眾刷五星支持，還因此衝上排行榜第一名。
(中時新聞網)
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